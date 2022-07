Infortunio Pogba: quando torna e quante partite salta

Quando torna Pogba dall'infortunio? Tutte le informazioni sul centrocampista francese della Juventus, comprese le gare che salterà.

Tornato da poche settimane dopo il trasferimento al Manchester United avvenuto nel 2016, Paul Pogba ha riabbracciato la Juventus con il sorriso e le migliori aspettative, puntando alla vittoria dello Scudetto.

Il centrocampista francese si è subito messo a disposizione di Massimiliano Allegri, che lo ha aggregato al gruppo e lo ha impiegato nell'amichevole disputata contro il Chivas.

Un tempo, il primo, disputato nel centrocampo composto da Locatelli e Fagioli: alla ripresa degli allenamenti, però, Pogba è uscito dolorante dal campo, facendo preoccupare i suoi tifosi e i compagni.

L'INFORTUNIO DI POGBA

L'infortunio di Paul Pogba in un primo momento non sembrava essere qualcosa di particolarmente grave: soccorso dai medici, il centrocampista è stato accompagnato fuori dal campo, seguendo la sessione d'allenamento successiva da bordocampo.

Con un comunicato ufficiale, però, la Juventus ha reso note le sue condizioni, a seguito degli esami diagnostici a cui si è sottoposto.

"A seguito del dolore riferito al ginocchio destro, Paul Pogba e’ stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica".

Lesione del menisco laterale, a seguito del dolore al ginocchio destro: con Massimiliano Allegri che perde una pedina fondamentale del suo centrocampo.

Ultimo allenamento prima dell'uscita di Dallas 🌵 Ed un aggiornamento su Paul Pogba ⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfc) July 25, 2022

QUANDO TORNA POGBA

Pogba potrebbe tornare a disposizione dopo 20-25 giorni, vista l'entità dell'infortunio: il giocatore non seguirà i compagni a Dallas, iniziando le cure.

L'obiettivo, quindi, è quello di averlo disponibile se non per la seconda giornata, quindi per la sfida contro la Sampdoria a Marassi il 22 agosto, almeno per la terza giornata, quando i bianconeri sfideranno la Roma all'Allianz Stadium, il 27 agosto.

QUANTE PARTITE SALTA POGBA

A causa di questo guaio fisico, Paul Pogba salterà certamente l'amichevole contro il Barcellona in programma il 27 luglio 2022: il francese, inoltre, potrebbe saltare uno o due turni di campionato.

Stando all'entità dell'infortunio è difficile ipotizzare un suo impiego per la sfida d'esordio in Serie A contro il Sassuolo, il 15 agosto, mentre rimane in dubbio per quella contro la Sampdoria.