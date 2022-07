Infortunio Traorè: quando torna e quante partite salta

Il trequartista del Sassuolo Traorè ha rimediato un infortunio al piede: quando torna? Ci sarà per le prime gare di campionato? Ecco i dettagli.

Sassuolo subito alle prese con gli infortuni. Il tecnico Dionisi deve infatti fare i conti con il problema capitato a Hamed Traorè, tra i migliori nella passata stagione.

L'ex Empoli viene infatti da un campionato in cui ha messo insieme 7 goal e 4 assist in 31 partite, disputando quindi probabilmente la sua migliore annata in neroverde. Risultati da confermare quest'anno, al netto di eventuali problemi fisici.

L'INFORTUNIO DI TRAORÈ

Il trequartista ivoriano ha infatti rimediato una frattura al piede sinistro, come riporta un comunicato apparso sul sito ufficiale del club emiliano.



"Hamed Traorè non sarà aggregato al gruppo squadra per la preparazione in corso a Vipiteno. Il calciatore neroverde è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Ulteriori valutazioni saranno effettuate nei prossimi giorni".

QUANDO TORNA TRAORÈ

Ancora non sono chiari i tempi di recupero per quanto riguarda questo infortunio, ma secondo le prime sensazioni il giocatore potrebbe recuperare in un paio di settimane.



Traorè quindi non comincerà la preparazione insieme ai suoi compagni ma, a meno di complicazioni, avrà modo di recuperare entro la fine di luglio e quindi di essere disponibile per le prime partite del prossimo campionato.