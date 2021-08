Consigli Fantacalcio Serie A 2021-2022: chi prendere all'asta

I giocatori da prendere all'asta del Fantacalcio 2021-2022: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti migliori da comprare. Tutti i consigli.

PORTIERI BIG: Handanovic, Szczesny, Maignan

Via Donnarumma, dentro Maignan: è sicuramente questo l'avvicendamento più importante tra i pali delle porte di Serie A. Prendere l'eredità di uno come Gigio è difficile per chiunque, se non impossibile, ma non sottovalutate il talento di Maignan . Ve l'abbiamo già presentato , ma non ne avevamo ancora parlato in termini di fantacalcio. Va preso all'asta? La risposta è sì, perché stiamo parlando di un portiere di grande affidabilità, futuro titolare della nazionale francese e fresco campione di Francia col Lille, in un campionato vinto da assoluto protagonista, con percentuale di parate e clean sheet da top 5 in Europa. E' da considerare un big, non una seconda scelta, in un Milan collaudato e rodato dopo la scorsa stagione. Poi ci sono ovviamente Handanovic e Szczesny: lo sloveno è sempre una certezza, a precindere dal ridimensionamento dell'Inter, mentre il polacco col ritorno di Allegri può tornare a livelli top.

PORTIERI CONSIGLIATI Musso, Meret, Rui Patricio, Reina​

Musso ha preso il posto di Gollini all'Atalanta ed è probabilmente la prima alternativa consigliata ai portieri big. Dava già certezze nell'Udinese, figuratevi nella Dea, in una dimensione sicuramente più grande. Intriga parecchio anche Rui Patricio, perché stiamo parlando di un portiere di livello internazionale, che può finalmente dare garanzie tra i pali della Roma. Il consiglio è quello di puntarci all'asta, ma al giusto prezzo, senza svenarvi. Anche Meret rappresenta una buona scelta, specie in leghe numerose: dovrebbe essere lui il titolare in questa stagione, ma è sempre consigliabile acquistarlo con Ospina. Un fattore, quest'ultimo, che fa inevitabilmente diminuire il suo appeal. E poi c'è Reina, troppo altalenante nella scorsa stagione e per questo acquistabile ad un prezzo ragionevole. Può essere un colpo intelligente, magari accopiandolo con un altro portiere.

SCOMMESSE: Dragowski, Silvestri, Sirigu

Se la Fiorentina farà finalmente il salto di qualità, Dragowski rappresenta sicuramente una bella scommessa da fare all'asta. Il calendario asimmetrico non permette di fare calcoli con le coppie, ma il portiere della Fiorentina è uno di quelli da alternare di giornata in giornata, magari con un Silvestri, che a Udine prende il posto di Musso e può rendere a livelli simili a quelli dello scorso anno al Verona. Attenzione infine alla sorpresa Sirigu: è vero che nell'ultima stagione ha deluso parecchi fantallenatori, ma nel Genoa di Ballardini potrebbe ritrovare le sicurezze lasciate per strada ed essere un bel colpo low cost per la porta.

DIFENSORI BIG: Gosens, Theo Hernandez, Skriniar, Cuadrado

Non c'è molto da dire: se hai uno in difesa tra Gosens e Theo Hernandez, parti già in vantaggio. Il tedesco dell'Atalanta viene da una stagione praticamente irripetibile in termini di bonus. Ecco, magari non farà di nuovo 11 goal, ma rimane pur sempre un top assoluto, rimanendo listato tra i difensori. Stesso discorso vale per Theo Hernandez, che nonostante qualche battuta a vuoto sa essere devastante quando è in giornata. Per lui e per Gosens vale la pena spendere una bella cifra, un piccolo sacrificio che alla fine potrà essere decisivo per il vostro fantacalcio. Costeranno invece qualcosina in meno Skriniar e Cuadrado, ma anche loro sono da considerare assolutamente dei big. Il centralone dell'Inter ci ha preso gusto con i bonus, anche agli Europei, mentre il colombiano sa essere l'uomo in più della Juve in qualunque partita e listato da difensore è veramente un lusso.

DIFENSORI CONSIGLIATI: De Vrij, Bastoni, De Ligt, Bonucci, Chiellini, Kjaer, Tomori, Di Lorenzo, Koulibaly, Mancini, Karsdorp, Spinazzola, Demiral, Toloi, Acerbi, Lazzari, Pezzella, Tomiyasu, Faraoni, Criscito

Avere in squadra un De Vrij fa sempre comodo, anche perché potrebbe andar via a cifre inferiori rispetto agli scorsi anni. Bonucci e Chiellini vanno presi, magari insieme, perché con Allegri sono una garanzia, specialmente dopo l'ultimo Europeo disputato. De Ligt è sempre consigliato, ma non spendeteci troppo, idem per Bastoni che tra i tre centrali dell'Inter è forse quello meno avvezzo ai bonus. Sì a Kjaer, il vero leader difensivo del Milan, ma sì anche a Tomori che ha soffiato definitvamente il posto a Romagnoli ed è un bel colpo da fare a cifre non troppo elevate. Di Lorenzo ci sta sempre, anche perché non lo pagherete tantissimo, ma il suo lo fa eccome. Koulibaly e Acerbi vi assicurano buoni voti, Mancini se è quello dell'anno scorso è quasi un top, mentre Karsdorp e le sue sgroppate sono straconsigliate. Piace, piace parecchio Demiral all'Atalanta: può essere il nuovo Romero, in tutti i sensi. Toloi non va sottovaluto come colpo low cost, Lazzari torna tra i difensori ed è da prendere, perché i bonus non li fa mancare, Pezzella della Fiorentina è uno di quelli che come qualità-prezzo può essere un affare, Tomiyasu come prima alternativa ai titolari è perfetto, Faraoni giocherà più arretrato con Di Francesco, ma rimane uno dei top del Verona. Criscito è sempre rigorista, ricordiamolo: bel colpo da fare spendendo poco. Non dimenticatevi di Spinazzola : tornerà a novembre, ma il consiglio è di prenderlo subito spendendo sicuramente di meno.

SCOMMESSE: Darmian, Dimarco, Maehle, Viña, Calafiori, Augello, Molina, Ansaldi, Caldara

Da capire la situazione in casa Inter, ma se Darmian rimarrà titolare è assolutamente un nome su cui puntare. L'anno scorso con Conte ha dato il suo contributo ogni volta che è stato chiamato in causa, quest'anno con Inzaghi può avere fiducia totale e diventare un bel fattore al fantacalcio. Attenzione però anche a Federico Dimarco: l'Inter ha deciso di tenerlo e potrà anche ritagliarsi un ruolo da protagonista nel corso della stagione. Scommessa da fare assollutamente, come quinto-sesto difensore. In termini di scommesse non si può che citare anche Calafiori: si giocherà il posto con Matias Viña, acquistato dalla Roma per sostuire l'inforunato Spinazzola. Una buona mossa sarebbe acquistarli entrambi, per essere coperti e avere una resa sicura. Augello della Sampdoria è perfetto per le rotazioni, prende buoni voti e sa portare bonus. Molina dell'Udinese può maturare definitivamente in questa stagione: anche lui una bella scommessa. Infine Caldara, nuovo giocatore del Venezia, l'occasione giusta per rilanciarsi anche al fantacalcio. Pensateci come colpo low cost.

CENTROCAMPISTI BIG: Calhanoglu, Chiesa, Malinovskyi, Kessié, Mkhitaryan, Veretout, Zaniolo, Zielinski, Luis Alberto, Milinklovic-Savic

Se volete vincere il fantacalcio, dovete prendere uno di questi, poche chiacchiere. Quelli destinati a spostare gli equilibri sono Chiesa e Mkhitaryan, potenzialmente devastanti in termini di goal e bonus. Sono rimasti entrambi a centrocampo e per loro vale la pena investire una bella cifra per assicurarsi un sicuro top. Poi c'è Malinovskyi, che se si mantiene sugli standard della passata stagione non è tanto lontano da quei due in termini di rendimento. Kessié e Veretout sono legati a filo diretto ai calci di rigore, ma averne uno dei due in rosa può essere fondamentale. Zielinski viene spesso sottovalutato, ma alla fine risulta sempre decisivo. Potrebbe costare di meno e rendere ad altissimi livelli. Calhanoglu con Inzaghi giocherà 'alla Luis Alberto' e potrebbe trovare più spesso la via del goal, oltre ad essere la solita garanzia in termini di assist. A propostido di Luis Albetto, lo spagnolo sembra destinato a rimanere alla Lazio e quindi non fate l'errore di non fidarvi di lui. Milinkovic-Savic è la solita certezza e occhio che con Sarri può incidere tantissimo in zona goal. Zaniolo è tornato e va preso: si potrebbe strappare a un prezzo più conveniente in alcune leghe, sfruttate l'occasione.

CENTROCAMPISTI CONSIGLIATI: Barella, Brozovic, Perisic, Pessina, Pellegrini, McKennie, Rabiot, Kulusevski, Brahim Diaz, Fabian Ruiz, Candreva, Damsgaard, Felipe Amderson, Pereyra, Soriano, Barak, Locatelli, Maggiore, Strootman, Djuricic

"Che bel giocatore" Barella, lo abbiamo imparato tutti ormai. Non è un vero big al fantacalcio ma poco ci manca, in termini di media voto e bonus. Consigliato anche Brozovic, che spesso gode di poca considerazione, specialmente in leghe non troppe numerose, ma è ottimo per completare il centrocampo. Puntare su Perisic ci sta, perché con Inzaghi i quinti sono decisivi e coinvolti in ogni azione offensiva. Pessina ormai è una certezza e sarà titolare quest'anno nell'Atalanta, Pellegrini giocherà trequartista con Mourinho e l'anno scorso ha dimostrato di poter essere un top al fantacalcio in posizione più avanzata. Occhio a McKennie ma anche a Rabiot con il ritorno di Allegri: soprattutto il francese potrà beneficiarne in termini di partecipazione al gioco offensivo. Kulusevski invece è il vero jolly della Juve, centrocampista che giocherà in attacco, un nome su cui puntare, ma senza spendere quanto un big. Diaz con la 'diez' ispira non soltanto per l'assonanza: può essere il big a sorpresa di questa stagione. Fabian Ruiz con Spalletti piace parecchio, poterà più bonus. Candreva e Damsgaard le armi in più della Sampdoria. spesa ragionevole e rendimento ottimo. Il ritorno di Felipe Anderson intriga: giocherà in attacco ed è listato tra i centrocampisti. Inutile dire che vale la pena investirci qualcosina. Senza De Paul, 'El Tucu' Pereyra diventa leader dell'Udinese e soprattutto rigorista: serve altro? Soriano è sempre una bella opzione, idem Barak al Verona. Djuric ottimo come quarto-quinto centrocampista insieme a Maggiore, l'uomo dei bonus nel centrocampo dello Spezia. Locatelli da prendere anche alla Juve per il salto di qualità definitivo.

SCOMMESSE: Orsolini, Bonaventura, Bajrami, Agudelo, Hernani, Kovalenko, Aramu, Bentancur, Nandez, Mandragora, Zaccagni

Una bella scommessa è senza dubbio Orsolini: perché è tornato centrocampista e perché parte come rigorista designato. Bonaventura con l'idea di calcio di Italiano è uno dei nomi a sorpresa, come lo è Agudelo al Genoa, reduce da un'ottima stagione allo Spezia. A proposito di Spezia, occhio a Kovalenko arrivato dallì'Atalanta, perché puà diventare una bella intuizione low cost. Non sottovalutate Bentancur con Allegri perché può anche diventare un giocatore da fantacalcio, mentre Mandragora lo è già diventato lo scorso anno e con Juric in panchina può esserlo ancor di più. Hernani al Genoapuà ripetersi su buoni livelli ed essere un ottimo quinto-sesto slot. Nandez vale una puntata, specie se dovesse andare all'Inter: scommessa da fare. Zaccagni fino a qualche mese fa sarebbe stato un top, ma all'asta ci arriva come scommessa dopo il crollo di rendimento nella seconda parte di stagione. Giocherà ancora una volta in attacco, quindi vale la pena puntarci a una buona cifra. Infine due bei nomi arrivati dalla Serie B: Bajrami dell'Empoli, uno col vizio del goal, e Aramu del Venezia, numero 10 e rigorista dei lagunari.

ATTACCANTI BIG: Ronaldo, Lautaro, Immobile, Ibrahimovic, Muriel, Zapata, Vlahovic, Insigne, Osimhen

C'è bisogno di consigliarli? Tra di loro c'è chi probabilmente vi farà vincere il fantacalcio. Avere Cristiano Ronaldo significa praticamente partire già con un goal ogni giornata o quasi, ma fate attezione alla cifra che spendete. Non fate l'errore di ridurvi con CR7 e nulla più. perchè a quel punto non servirà a nulla. Costeranno di meno Immobile e Lautaro, ma attenzione soprattuto al 'Toro' che sarà rigorista senza Lukaku (non è ancora ufficiale al Chelsea, ma presto lo sarà) e potrebbe dunque incrementare non di poco il suo bottino di goal. Immobile invece i rigori continuerà a tirarli, sperando che sia più preciso dello scorso anno. Rigori che sono un rebus anche per Ibrahimovic, con la possibilità che sarà lui a calciarli inizialmente e non Kessié. Vedremo, di sicuro Ibra è sempre Ibra, ma attenzione alla sua tenuta fisica: non spendeteci quanto spendereste per Lautaro, Immobile o addirittura Ronaldo, perché potrebbe essere una follia. Muriel invece con i rigori ci va daccordissimo e non fate il solito errore di pensare che sia un vero top perché non è titolare fisso. Basta guardare i numeri delle ultime due stagioni. Muriel sì, ma anche Zapata ovviamente, inutile dirlo. Se sta bene è un top assoluto, devastante in ogni partita. E Vlahovic, si ripeterà? Difficile a dirlo, ma è rimasto alla Fiorentina con un allenatore che ama giocare a pallone. Ha nelle corde un'altra stagione ad altisismi livelli e vale la pena pagarlo, anche se non a cifre esagerate. Chiudiamo infine con i due top del Napoli: Insigne, ormai rigorista ufficiale, e Osimhen, che al netto dei problemi fisici diventa un attaccante di prima fascia assoluta.

ATTACCANTI CONSIGLIATI: Dybala, Rebic, Giroud, Morata, Dzeko, Borja Mayoral, Quagliarella, Caputo, Berardi, Belotti, Barrow, Joao Pedro, Mertens, Nzola

Attenzione a Dybala, attenzione! Torna Allegri e può tornare la vera 'Joya' anche al fantacalcio. Maglia da titolare e quasi certa e bonus che potrebbero arrivare a pioggia una volta ritrovata la completa condizione fisica. Attenzione anche a Giroud, perché non sarà certo la riserva di Ibra, per numeri e carriera. Parliamo di un giocatore capace di andare in doppia cifra con ogni squadra con la quale ha giocato e in ogni stagione. Magari non farà 20 goal, ma può essere un ideale terza punta per il vosto attacco, ad un prezzo ragionevole. Dzeko se dovesse andare all'Inter ispira ancora di più, perché troverebbe nuovi stimoli e un nuovo sistema di gioco che potrebbe valorizzarlo. In tal senso occhio a Borja Mayoral, possibile nuovo titolare della Roma. E' vero che i giallorossi, se partirà Dzeko, prenderanno sicuramente un'altra punta, ma lo spagnolo ha dimostrato di saper reggere la concorrenza. Concorrenza con la quale dovrà fare i conti anche Morata, qundi andateci piano all'asta. Alvaro resta consigliato, perchè Allegri ha grande fiducia in lui, ma non consideratelo la vostra punta top. Quagliarella è il classico usato sicuro che non tradisce mai, Berardi si potrebbe considerare quasi un big dopo l'ultima stagione ed è probabile che sarà lui il primo rigorista del Sassuolo. Caputo cerca invece rilancio dopo un ultimo anno in chiaroscuro: il consiglio è quello di puntare su Ciccio, perché può essere battuto a un'ottima cifra e garantirvi parecchi bonus. Belotti, dovesse restare al Torino, potrebbe esaltarsi con il gioco di Juric, mentre Joao Pedro è come sempre una garanzia: lo paghi il giusto e ti ripaga alla grande. Barrow rimane consigliato come quarta punta da alternare, idem Nzola: sono entrambi incostanti, ma se beccate la giornata giusta vi possono svoltare il fanta. Infine occhio a Mertens: tornerà non prima di fine settembre, ma non sottovalutatelo all'asta, perché vista la situazione si può strappare a un prezzo d'affare.

SCOMMESSE: Arnautovic, Pavoletti, Mancuso, Nico Gonzalez, Destro, Ilicic, Correa, Bonazzoli, Boga, Verde, Gyasi, Deulofeu, Forte, Kalinic. Shomurodov, Raspadori, Kaio Jorge

Il primo nome che ci viene in mente è sicuramente Nicolas 'Speedy Gonzalez', fresco vincitore della Copa America con l'Argentina al fianco di Messi da titolare. Per essere un attaccante non segna tantissimo (6 goal nell'ultima stagione in Bundesliga), ma nella Fiorenitna di Italiano può fare uno step di crescita successivo e rivelarsi come una delle rivelazioni stagionali. E' una scommessa da fare senza dubbio, al pari di Arnautovic al Bologna, che sa molto di tutto o niente. L'ex Inter potrebbe diventare protagonista assoluto in rossoblù, ma anche floppare clamorosamente. Quindi trattatelo proprio come una scommessa, senza svenarvi all'asta per lui. Tra i nuovi arrivi, menzione speciale anche per Kaio Jorge, arrivato un po' a sorpresa alla Juve dal Santos. Per lui ci vorrà molta pazienza, specialmente per avere risultati al fantacalcio, ma l'intuizione alla lunga potrebbe pagare, perché il ragazzo ha talento ed è in rampa di lancio. Ottimo come sesto slot, spendendo poco. Se invece volete un po' più di esperienza, allora potete scommettere sul solito Pavoletti oppure su Kalinic e Destro, per alternarli con i vostri big. Boga stuzzica le fantasie perché viene da una stagione travagliata e parte con poco hype: sfruttare l'occasione per prenderlo a poco. Stesso discorso vale per Correa, sul quale aleggia l'ombra dell'addio alla Lazio. Attenzione anche ad Ilicic,perché lascerà quasi sicuramente l'Atalanta, ma con la possibilità di accasarsi al Milan. Se quando farete l'asta la situazione non sarà ancora definitia andateci cauti: prendete Ilicic solo a cifre basse, per non rimanere fregati se dovesse trasferirsi all'estero. Shomurodov alla Roma può essere un colpo da intenditori e ragalare qualche soddisfazione, Raspadori se la giocherà quasi alla pari con Caputo e la mossa ideale potrebbe essere prenderlo proprio insieme a Ciccio. Verde e Gyasi perfetti come quarto-quinto slot senza spendere troppi crediti, così come Deulofeu che se sta bene può fare la differenza in certe partite. Occhio infine al colpo a sensazione dalle neopromosse. Vi facciamo tre nomi: Mancuso, bomber e rigorista dell'Empoli, Forte del Venezia e Bonazzoli, che alla Salernitana può trovare grande continuità.