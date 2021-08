Tammy Abraham, il 'nove' per la Roma di Mourinho: dall'esplosione al dimenticatoio al Chelsea

23 anni, inglese, proveniente dal Chelsea: Tammy Abraham può essere il sostituto giusto dopo l'addio di Dzeko, ormai prossimo all'Inter.

Niente Atalanta perPer il 23enne attaccante, attualmente al Chelsea, non si chiudono le porte dell'Italia. Sul calciatore, infatti, è piombata pesantemente la Roma che vede in lui l'erede di Edin Dzeko già pronto per trasferirsi alla Roma. La formula dell'operazione, secondo le ultime indiscrezioni, è quella di un prestito oneroso a 5 milioni di euro e un riscatto già fissato a 35 millioni.

Nel casting giallorosso per il dopo Dzeko, Abraham ha superato Isak e Azmoun per via, in particolare, della preferenza di Mourinho, nuovo allenatore dei giallorossi. Lo Special One ha messo Abraham in cima alla lista dei rinforzi per averlo già visto all'opera nelle giovanili del Chelsea nella seconda avventura fino al 2015.

Non è ancora fatta perché il giocatore starebbe vagliando un'offerta dell'Arsenal, ma il Chelsea, tuttavia, vorrebbe che il giocatore andasse lontano dalla Premier League. Ancora qualche giorno e l'affare dovrebbe essere definito, poi Abraham si giocherà con Borja Mayoral il posto di centravanti titolare della prima Roma di Mou, con Schomurodov a completare il reparto.

Abraham, origine nigeriane da parte di padre, nasce a Londra (precisamente a Camberwell, nella zona sud) nel 1997 e realizza tutta la trafila delle giovanili del club di Abramovich. Dal 2014 al 2016 conquista due Youth League con il Chelsea (accanto a Mason Mount e Fikayo Tomori) e si mette in mostra per le sue caratteristiche da centravanti all'occorrenza disponibile a spostarsi sulla fascia, abbinando tecnica, rapidità e reattività.

Con la maglia dei Blues esordisce in Premier League, a 18 anni, nel maggio 2016 con Hiddink in panchina. Dopo averlo fatto debuttare in prima squadra, il Chelsea lo gira in prestito al Bristol City. In Championship compie un'ottima stagione con 48 presenze e 26 reti. Altra giostra, altro giro per Abraham: passaggio allo Swansea in Premier League, meno goal, ma esperienza comunque positiva: 39 presenze e 8 reti.

Ancora un'esperienza in prestito, questa volta all' Aston Villa: 26 reti, una grande stagione culminata con la promozione in Premier League ai danni del Derby County di Frank Lampard, un personaggio che da lì a poco incontrerà a breve. La stagione finì così bene che al Chelsea pensarono se tenerlo in prima squadra o mandarlo anche in prestito.

Le parole di Mourinho, uno dei personaggi più influenti della storia del Chelsea, giocarono un ruolo importante nella conferma di Abraham. In un'intervsta del 2019, Mou spese parole dolci nei suoi confronti della punta.

"Vuoi un giovane attaccante? C'è Tammy Abraham! Conosce il club ed è cresciuto qui. È pronto. Il Chelsea è stato criticato molte volte per i tanti giocatori in prestito, ma ora è arrivato il momento di farli giocare, hanno tante soluzioni come pochi altri".

A Stamford Bridge presero bene le parole di Mou e, dopo l'ottima stagione, Abraham rimane al Chelsea in pianta stabile. L’avventura non comincia bene, con il rigore decisivo sbagliato nella Supercoppa Europea contro il Liverpool. Lo accusarono di essere arrogante e lo insultarono anche pesantemente. Lampard, però, tirò dritto e continuò a dargli fiducia.

La sua prima stagione da titolare con la maglia dei Blues è ottima nel complesso: 48 presenze e 18 reti. La stagione appena passata, però, non è il massimo: parte ancora bene, ma poi Lampard viene esonerato e con l'arrivo di Tuchel, lo spazio diminuisce (diventa terza punta dietro Werner e Giroud), ma comunque la stagione finisce in trionfo con il Chelsea che vince la Champions League, anche se dalla tribuna.

Il rapporto con Tuchel è davvero ai minimi termini tanto che l'attuale fidanzata di Abraham, su Instagram, pubblicò, dopo la finale persa contro il Leicester in Fa Cup, una storia su Instagram decisamente pepata in cui accusava il tecnico tedesco di prendere in giro il proprio fidanzato.

"Come diavolo si fa a prendere la decisione di lasciare il tuo miglior marcatore fuori dai convocati per la finale? Addirittura la stessa persona che ha segnato alcuni dei gol che ti hanno dato la possibilità di giocarti il trofeo. Non riesco a capire che senso abbia. Nemmeno la panchina? Mi state prendendo in giro!".

Un attacco bello e buono, poi cancellato, ma che ha fatto in tempo a circolare, creando ancora di più attriti tra Abraham e Tuchel.

Abraham, comunque, termina in doppia cifra con 32 presenze e 12 reti. Con l'arrivo di Romelu Lukaku a Stamford Bridge, però, lo spazio è destinato ancora a riduesi, dunque, è già tempo di fare le valigie per una nuova avventura, questa volta lontano dall'Inghilterra. La Roma attende il suo 'sì'.