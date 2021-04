Chi è Maignan, il portiere francese accostato al Milan

La favola del Lille capolista in Ligue 1 è una delle storie più belle che la stagione 2020-2021 abbia saputo offrire all'interno di un panorama calcistico viziato dalla pandemia e dall'assenza di un elemento cardine come il pubblico.

La formazione guidata da Christophe Galtier detiene la leadership del torneo transalpino con sole quattro partite rimaste prima dell'assegnazione dello scettro di Francia. Alle spalle di Burak Ylmaz e compagni, però, la concorrenza è di quelle che mettono i brividi. Se il Lille comanda la graduatoria con 73 punti, all'immediato inseguimento ci sono il PSG di Mbappè e Neymar a quota 72 e il Monaco a 71.

Quello che si preannuncia è un vero e proprio arrivo in volata di stampo ciclistico: 360' alla linea del traguardo prima della tanto attesa incoronazione.

Tornando alla formazione capoclassifica, tra le sorprese più belle di questa stagione c'è sicuramente Mike Maignan. Il portierone classe 1995 ha ribadito sul campo una costanza di rendimento impressionante che lo ha reso di fatto il miglior portiere di questa edizione della Ligue 1, nonché uno tra i migliori esponenti del ruolo in tutto il continente.

Lanciato, manco a dirlo, dal vivaio del PSG, ha avuto modo di incrociare Zlatan Ibrahimovic all'inizio della sua carriera. In un'intervista rilasciata a 'France Football', Maignan ha raccontato di certi allenamenti con lo svedese molto particolari.

"Ricordo un allenamento, a 17 anni, al primo anno da professionista. Ibrahimovic calciava pallonate a 400 all’ora, manco dovesse segnare a Buffon o a Julio Cesar. Non riuscivo a parare e allora mi dice: “Sei un portiere di m...”. Solo che subito dopo gli paro un tiro e là non potevo non rispondergli e gli ho detto: “E tu sei un attaccante di m...”. Sul momento mi ha ignorato ma poi in spogliatoio mi ha detto che mi apprezzava e ho capito che mi piaceva non solo come giocatore ma anche come persona”.