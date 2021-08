Infortunio Kessie: quando torna e quante partite salta

Brutta tegola per il Milan di Pioli: lesione al flessore sinistro per Franck Kessie. Ecco quanto starà fermo e quante partite salta l'ivoriano.

Inizia in salita la stagione 2021/2022 del Milan di Stefano Pioli. Nell'allenamento di ieri a Milanello, Franck Kessie ha rimediato uno stiramento al flessore della coscia sinistra. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto questa mattina il centrocampista ivoriano hanno confermato il problema muscolare.

L'infortunio, rimediato a dieci giorni dall'esordio in campionato in programma a Marassi contro la Sampdoria lunedì 23 agosto, costringe Franck Kessie a saltare le prime gare ufficiali della nuova stagione.

QUANDO TORNA KESSIE

L'infortunio di Franck Kessie complica i piani di Stefano Pioli, che dovrà rinunciare al suo leader del centrocampo. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra. Un brutto guaio per l'allenatore del Milan, che non potrà contare sull'ivoriano in questo inizio della stagione 2021/2022. Nelle prossime ore lo staff medico rossonero potrà capire meglio quanto dovrà stare fuori Kessie.

QUANTE PARTITE SALTA KESSIE

Franck Kessie non ci sarà in avvio di Serie A 2021/2022. In attesa di capire i tempi di recupero, il centrocampista ivoriano salterà le gare di campionato del Milan di Stefano Pioli contro Sampdoria in trasferta e Cagliari a San Siro. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore per capire il piano dello staff rossonero per far riavere nel minor tempo possibile Kessie a disposizione di Pioli e del suo staff. Possibile rientro per la sfida contro la Lazio del 12 settembre? Attese novità a stretto giro.