Chi è Bryan Reynolds, il terzino 'made in USA' che piace a Juventus e Roma

Ha solamente 19 anni, ma Bryan Reynolds negli Stati Uniti è già uno dei migliori prospetti: per il terzino del Dallas, duello Juventus-Roma a gennaio.

Bryan Reynolds tra i nomi più chiacchierati in vista del mercato di gennaio. Già, perché l'esplosione di Weston McKennie ha fatto scuola: dopo le convincenti prestazioni del centrocampista della , adesso la guarda con altri occhi ai talenti americani,

Vi abbiamo già raccontato del primo interesse della Roma e del successivo tentativo della Juventus, che negli ultimi giorni si è inserita nella trattativa. Ma chi è Reynolds? Conosciamolo meglio.

CHI È BRYAN REYNOLDS?

Reynolds nasce il 28 giugno del 2001 a Fort Worth, in Texas. Calcisticamente è da sempre legato a Dallas: nel 2016 approda alla Dallas Academy, impressionando tutti nonostante la giovanissima età.

Altre squadre

Nel 2019 gioca in prestito al North Texas, squadra di terza serie del calcio statunitense, ma subito dopo viene richiamato alla base dal Dallas per compiere il salto in prima squadra con cui inizia a giocare con regolarità in .

Debutta il 20 maggio 2019, nel match di Major League Soccer pareggiato 1-1 contro il . La stagione della consacrazione per lui è però quella appena conclusa (quella del 2020, visto che negli si ragiona su anno solare).

Reynolds, col passare delle partite, scala posizioni e si guadagna i gradi da titolare sulla fascia: parliamo di un terzino destro, che ama soprattutto sganciarsi in avanti.

Nelle 19 presenze effettuate nell'ultima MLS Reynolds non ha segnato, ma ha fornito ben quattro assist. Pedina fondamentale per lo sviluppo della manovra del Dallas, che anche grazie ai suoi colpi ha raggiunto il quarto posto della classifica.

Stilisticamente ricorda Alexander-Arnold: stesso ruolo e ottima struttura fisica (185 centimetri), molto veloce ma anche molto tecnico. Se dovesse davvero arrivare in andrà sicuramente catechizzato sulla fase difensiva, ma per un 19enne che fino ad ora ha giocato solo negli è fisiologico.

-𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐌𝐕𝐏

-𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐨𝐮𝐭 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫

-𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫



ig ad ryan. pic.twitter.com/2ejvda2KzZ — (@FCDallas) December 20, 2020

Il giovanissimo Reynolds, dal Dallas, ha ottenuto ben tre riconoscimenti di fine annata calcistica: MVP della stagione (e quindi miglior giocatore in assoluto del club), rivelazione dell'anno e anche difensore dell'anno. Un autentico 'pigliatutto'.

JUVENTUS O ROMA

Gli incastri del mercato potrebbero portarlo in Serie A: al netto di sorprese, e Juventus figurano in pole per acquistarlo. E' bene ricordare, però, come Reynolds andrebbe ad occupare una casella da extracomunitario.

La Roma non avrebbe problemi ad acquistarlo già a gennaio, mentre la non ha a disposizione slot (occupato proprio dal connazionale McKennie). Ecco perchè la Vecchia Signora sta cercando di imbastire una trattativa in sinergia con o .

Altro aspetto da sottolineare: le trattative non vengono condotte direttamente con le franchigie, ma tramite la Lega. Quindi, non con Dallas ma con la MLS.

Infine una curiosità: Reynolds, nel Dallas,condivide lo spogliatoio con Reto Ziegler (capitano della squadra), ex meteora della Juventus e vecchia conoscenza della Serie A. Il 19enne texano, si prepara al grande salto: in Italia?