Roma, ecco Reynolds: il laterale statunitense firmerà un quadriennale coi giallorossi

La Roma ha superato la concorrenza della Juve e strappato ai Dallas l'ok per l'acquisto del laterale statunitense. Costerà 7 milioni.

Secondo colpo di mercato per la del nuovo ds Tiago Pinto. Dopo aver chiuso per il ritorno di El Shaarawy, i giallorossi sono riusciti a strappare alla concorrenza Bryan Reynolds, laterale statunitense classe 2001 che andrà ad arricchire il parco esterni a disposizione dei giallorossi.

Reynolds era stato vicino alla che, nei giorni scorsi, aveva messo in piedi un'operazione congiunta con il : il giocatore sarebbe stato tesserato dalla squadra di Pippo Inzaghi poichè la Juventus non dispone di ulteriori slot per extracomunitari e, al termine della stagione, sarebbe approdato in bianconero.

La società bianconera avrebbe pagato circa 6 milioni di euro per il cartellino, ma il giocatore ha sin da subito preferito l'opzione Roma, che gli permetterà di giocare sin da subito con una squadra d'alta classifica. Anche il Dallas FC, club proprietario del tesserino del giocatore, ha preferito la proposta della Roma, pari a 7 milioni più il 15% sulla futura rivendita del calciatore, percentuale che la Juventus invece non avrebbe riconosciuto al club statunitense.

Reynolds, che compirà 20 anni a giugno, firmerà un quadriennale con la Roma.

Il giocatore attualmente è positivo al Covid-19 e dunque il suo arrivo nella Capitale potrebbe slittare di qualche settimana.