Bryan Reynolds obiettivo della Roma: offerta da 7,5 milioni di euro

Terzino destro di 19 anni in forza all'FC Dallas: secondo il sito della MLS, la Roma ha già presentato un'offerta ufficiale per Reynolds.

La vola in campionato e, dopo la vittoria contro il , ha agganciato la al terzo posto della classifica. Ma non c'è solo la nei pensieri dei giallorossi: il calciomercato invernale incombe e la società si dimostra attenta per valutare eventuali occasioni.

Giocatori magari da prendere per il futuro, visto che al momento la rosa attuale appare coperta in ogni ruolo. E così, secondo quanto riportato dal sito ufficiale della , la Roma avrebbe presentato un'offerta ufficiale per Bryan Reynolds.

La somma ammonterebbe a 9,2 milioni di dollari (7,5 milioni di euro). Reynolds, 19 anni, ha fatto il suo debutto in MLS nel 2019. Il laterale statunitente nella scorsa stagione ha guadagnato la titoalrità dell' .

Altre squadre

In Europa il giocatore sarebbe stato anche sul taccuino del , così come su quelli di e Juventus, nelle scorse settimane.