La Juventus si inserisce su Reynolds: oggi contatto telefonico

Il terzino destro dell'FC Dallas, classe 2001, piace ai bianconeri. La Roma lavora sulla trattativa, ma senza accordo. Serviranno 8 milioni di euro.

La crescita di Bryan Reynolds con la maglia dell' non sta passando inosservata. Il terzino destro statunitense classe 2001, nato e cresciuto in Texas, non è finito soltanto in orbita . Anche la lo tiene d'occhio e pensa a farne l'esterno di difesa del proprio futuro.

I giallorossi partono con il vantaggio del tempo. Nella giornata di ieri ci sono stati contatti tra la Roma, gli agenti del giocatore e la . Da sottolineare: le trattative non vengono condotte direttamente con le franchigie, ma tramite la lega. Quindi, non con Dallas, ma con la MLS.

In ogni caso, non c'è ancora un accordo con i giallorossi. E la Juventus spera di approfittarne. Oggi è previsto un contatto telefonico con il club della Continassa. Il quale, però, non ha posti per extracomunitari disponibili per poter chiudere l'acquisto nella sessione di gennaio.

Altre squadre

Gli uomini mercato bianconeri starebbero pensando a una sinergia con il o con la per portare il terzino in , prima di vestirlo di bianconero nel futuro prossimo. La Roma, comunque, proverà un rilancio: si parla di un'operazione da 8 milioni di euro.