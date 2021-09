Champions League, i risultati - Dortmund corsaro a Istanbul

Il mercoledì si apre con la sorpresa dello Sheriff, che stende lo Shakhtar di De Zerbi, e con il Dortmund che vince 1-2 sul campo del Besiktas.

Il mercoledì della prima giornata della Champions League si apre alle 18.45 con una grande sorpresa: il crollo dello Shakhtar Donetsk contro lo Sheriff Tiraspol, esordiente in Champions League che inizia con il botto nel girone dell'Inter.

Il Borussia Dortmund fa il suo, vincendo 1-2 sul campo del Besiktas grazie a uno scatenato Jude Bellingham, che segna e offre l'assist per il raddoppio di Haaland. Nel finale il goal di Montero non basta per la rimonta.

GRUPPO A

BRUGES-PSG [ore 21]

MANCHESTER CITY-LIPSIA [ore 21]

GRUPPO B

LIVERPOOL-MILAN [ore 21]

ATLETICO MADRID-PORTO [ore 21]

GRUPPO C

BESIKTAS-BORUSSIA DORTMUND 0-2 [20' Bellingham (D), 45+3' Haaland (D), 90+4' Montero (B)]

SPORTING-AJAX [ore 21]

GRUPPO D

SHERIFF TIRASPOL-SHAKHTAR 2-0 [16' Traore, 62' Yansane]

INTER-REAL MADRID [ore 21]