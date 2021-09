Haaland oltre ogni limite: ha già superato le reti di Romario, Torres e Kane

21 goal in 17 partite, più di una rete a partita: ha segnato quanto Morata, punta alla top trenta all-time già in questa stagione.

Quando si parla di Erling Haaland, è facile dire che gli aggettivi mancano. Non c'è nessun dubbio, considerando che ad appena ventuno anni il norvegese ha già segnato più reti in Champions League, senza nemmeno scomodare la Bundesliga, di grandissimi campioni del presente e del passato.

Contro il Besiktas, nel successo in trasferta del Dortmund per la prima gara di Champions League, Haaland ha segnato il goal decisivo, nel 2-1 in cui hanno preso parte anche Montero per i padroni di casa e Bellingham per gli ospiti. Nello specifico, il 21esimo nel massimo torneo europeo. In 17 gare.

Haaland continua a viaggiare a un ritmo che nessuno ha mai avuto, soprattutto alla sua età: nè Cristiano Ronaldo nè Messi, nè tantomeno gli altri big della top cinque all-time, ovvero Lewandowski, Benzema e Raul. Dove può arrivare? Impossible dirlo, ma considerando tutto, l'obiettivo può, e deve, essere la vetta assoluta nel corso della carriera. Presto, certo, ma con questi dati non può non pensarci.

Del resto, in appena due stagioni, più una gara, Haaland ha già segnato più reti rispetto a campioni e miti in tutta una carriera. La lista fa impressione: a venti goal si sono fermati, con medie più o meno importanti, Solskjaer, Anelka, Fernando Torres, Hulk, Romario e Luis Enrique. Ai quali si aggiungo anche Harry Kane e Gareth Bale.

Proprio Kane è quello che più si avvicina alla media di Haaland (0,83 a gara), ma che nel 2021/2022 non giocherà la Champions vista la mancata partecipazione del Tottenham al torneo. Detto dei giocatori superati, il figlio d'arte, che da tempo ha scavalcato il padre di diversi gradini, ha agganciato Josè Torres, Amancio, Huntelaar e due giocatori attualmente nel torneo come Morata e Sterling.

Insieme ai giocatori citati c'è anche Harald Martin Brattbakk, il giocatore norvegese con più reti in Champions League prima di Haaland: ex di Celtic e Rosenborg, verrà presumibilmente superato da Haaland già nelle prossime gare. Se la tripla cifra di goal è ovviamente lontana anni, se mai dovesse raggiungerla, il primo obiettivo può già essere la top 30, e i 30 goal.

Haaland può segnare nove reti nella Champions League 2021/2022? Senza dubbio. Nella categoria dei 30 ci sono Kluivert, Gerrard, Giggs e Luis Suarez, con Kylian Mbappé a 27 vicinissimo al sorpasso.

Il discorso, anche per l'ex Salisburgo, non è se Haaland supererà i grandi campioni del passato, ma solamente quando lo farà. Questione di partite.