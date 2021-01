Rinforzo a destra per il Benevento: ufficiale l'arrivo di Depaoli

Fabio Depaoli si trasferisce in prestito dalla Sampdoria al Benevento. L’esterno destro aveva iniziato la stagione con l’Atalanta.

Si chiude dopo tre mesi e nove presenze complessive l’avventura di Fabio Depaoli all’. L’esterno difensivo, che si era unito al club orobico lo scorso 2 ottobre con la formula del prestito, ripartirà infatti dal .

A comunicarlo ufficialmente è stata la , club ancora proprietaria del cartellino del giocatore.

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente con l’Atalanta B.C. l’accordo di cessione a titolo temporaneo relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Depaoli. Gli stessi diritti sono stati ceduti a titolo temporaneo con diritto di opzione al Benevento Calcio”.

Pochi minuti più tardi è arrivato anche l’annuncio del Benevento.

“Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’UC Sampdoria, con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Fabio Depaoli, difensore classe 1997”.

Depaoli, classe 1997, con l’Atalanta ha totalizzato 267’ suddivisi in 7 presenze in , ai quali vanno aggiunti altri 9’ in e 15’ in Coppa .