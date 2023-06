Il tecnico che ha guidato i salentini alla salvezza rifiuta il rinnovo annuale proposto dalla società e lascia la panchina del Lecce.

Rottura a Lecce, dove Marco Baroni ha deciso di lasciare la panchina. Il tecnico non sarà infatti l'allenatore dei salentini nella stagione 2023/24.

A confermarlo, attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, è stato lo stesso club pugliese.

“A seguito degli incontri intervenuti tra la società e l'allenatore Marco Baroni ed il suo agente, si comunica che le parti non hanno trovato un’intesa per proseguire il rapporto contrattuale in scadenza il prossimo 30 giugno.

La proposta dell'U.S. Lecce di proseguire il rapporto per un altro anno con incremento della parte economica a favore dell'allenatore e del suo staff non ha trovato accoglimento.

Dopo due anni straordinari, durante i quali è stata raggiunta la promozione in serie A e la salvezza nella massima serie, si chiude con grande serenità il rapporto tra U.S. Lecce e Marco Baroni.

Al mister ed al suo staff un grande ringraziamento per l'impegno e la professionalità dimostrati in questo biennio di successi”.

Arrivato in Salento nell'estate del 2021 in Serie B, Baroni ha centrato una promozione e una salvezza in due stagioni.

Il futuro di Baroni potrebbe essere a Verona, club che nelle ultime ore ha iniziato un forte pressing sull'ormai ex tecnico del Lecce e dove sostituirebbe la coppia formata da Zaffaroni e Bocchetti.

Il Lecce, a questo punto, dovrà invece trovare un nuovo allenatore col quale inseguire un'altra salvezza.