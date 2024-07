Zeroli trascina l'Italia Under 19: giocherà nel Milan con Fonseca o con il Milan Futuro in Serie C?

Imprescindibile del Milan primavera, Zeroli continua a mostrare le sue enormi capacità: il 2024/2025 sarà il suo anno.

I giovani italiani? Ci sono eccome. Forse sono nascosti, forse sono poco utilizzati dalle grandi squadre nella massima serie, ma di certo i potenziali crack della Serie A e della Nazionale azzurra esistono e non smettono di stupire anche nei grandi tornei internazionali.

Basti pensare a Kevin Zeroli, al pari di Pafundi trascinatore dell'Italia Under 19 agli Europei di categoria in Irlanda del Nord. Autore del goal decisivo nel match contro la Norvegia, il centrocampista del Milan ha sbloccato il risultato anche nella sfida contro i padroni di casa di scena il 18 luglio.

Già esordiente in prima squadra, Zeroli è uno dei giocatori su cui il Milan punta di più per le prossime annate, consapevole della sua tecnica, della sua forza fisica e della sua capacità di trovare il goal con gli inserimenti. Duttile, decisivo, il ragazzo che i tifosi del Milan non vedono l'ora di vedere a più alti livelli con la casacca rossonera.