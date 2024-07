La magia di Lamine Yamal in Spagna-Francia ricalca quella regalata agli Europei U17 del 2023: avversari, anche in quel caso, i Bleus.

Lamine Yamal, in Spagna-Francia, ha riavvolto il nastro.

Già, perché la perla della stellina del Barcellona che ha fatto il giro del mondo è un qualcosa che l'iberico aveva già regalato.

Quando? Agli Europei Under 17 del 2023, ironia del destino sempre in uno Spagna-Francia. Da non credere.