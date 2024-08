West Ham-Manchester City, Haaland ora è vicino ai 100 goal: la media inglese è spaziale

Il Manchester City vince ancora, Haaland segna ancora: il 2024/2025 di club e giocatore è cominciato con la solita solfa, esagerata.

Dopo una prima stagione da capocannoniere della Premier League e Scarpa d'Oro, tutto nell'annata dell'esordio in terra britannica, Erling Haaland è stato spesso nel mirino dei critici. 38 reti nel 2023/2024, segnati nelle varie competizioni, non sono bastati per creare uno scudo: anche lui ha subito grossi attacchi sul web per alcuni goal sbagliati.

Se ti chiami Haaland gli attacchi non sono costanti ogni giorno, ma sicuramente sono presenti spesso, nonostante si parli del cannoniere più prolifico degli ultimi anni, soprattutto tra i nati dal 2000 in poi.

Chiuso il 23/24 senza la Champions, vinta invece al primo colpo nella stagione 22/23, Haaland ha ricominciato a segnare in quella appena cominciata, timbrando il cartellino per sei volte nelle prime tre giornate di Premier, con una tripletta messa a segno contro l'Ipswich Town neopromosso e dunque anche contro il West Ham.