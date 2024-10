Vlahovic a segno in Juventus-Cagliari: mostra la maglia di Bremer dopo il goal

Juventus vs Cagliari

Esultanza con dedica a Bremer per Vlahovic: mostrata la maglia del brasiliano, reduce dalla rottura del legamento crociato.

La vittoria in quel di Lipsia in Champions League ha aumentato le certezze della Juventus, che però si è trovata a fare i conti con la notizia del grave infortunio rimediato da Gleison Bremer.

Una tegola non di poco conto per Thiago Motta, un vero e proprio fulmine a ciel sereno in una stagione finora estremamente positiva tra il contesto italiano e quello europeo.

Il k.o. del difensore brasiliano ha lasciato il segno all'interno della rosa bianconera: prova ne è l'esultanza di Dusan Vlahovic con dedica a Bremer dopo il goal contro il Cagliari.