Thiago Motta-De Rossi, dalla rivalità all'amicizia in Nazionale: ora la sfida in Juventus-Roma

Rivali ai tempi di Inter e Roma, i due hanno stretto un ottimo rapporto in Nazionale. Thiago Motta non dimentica le parole di De Rossi.

Gli ex argentini Dybala e Soulè, il possibile debutto di Koopmeiners in bianconero: sono tanti i temi di interesse in vista di Juventus-Roma.

Uno dei più interessanti riguarda sicuramente la sfida in panchina tra due grandi ex giocatori, oggi tra gli allenatori più quotati ovvero Thiago Motta da una parte e Daniele De Rossi dall'altra.

I due, in realtà, in campo sono stati rivali per anni ma durante la carriera da calciatori hanno stretto un rapporto di sincera stima ed amicizia grazie alla comune esperienza in azzurro.

Thiago Motta, in particolare, non ha mai dimenticato quando De Rossi prese pubblicamente le sue difese.

Un episodio che il nuovo allenatore bianconero ha voluto ricordare anche alla vigilia di Juventus-Roma.