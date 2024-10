Thiago Motta amaro dopo Juventus-Cagliari: "Abbiamo fatto tutto noi"

Il tecnico della Juventus analizza il pari contro il Cagliari: "Non abbiamo gestito bene, dovevamo chiuderla prima".

Tanta delusione in casa Juventus per il pareggio casalingo maturato contro il Cagliari: al rigore di Vlahovic ha risposto, sempre dagli undici metri, Marin nel finale.

Uno stop inatteso per la 'Vecchia Signora', che ora non è più l'unica squadra a non aver subìto goal in campionato.

Intervistato da DAZN, Thiago Motta ha sottolineato le pecche dei suoi che non sono riusciti a chiudere i conti al momento giusto, permettendo agli avversari di uscire dall'Allianz Stadium con un prezioso punto in tasca.