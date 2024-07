Tessmann all'Inter, scambio con il Venezia: la contropartita e cosa manca per chiudere l'operazione

Accordo praticamente raggiunto tra il club nerazzurro e la società lagunare: operazione a titolo definitivo, da sistemare l'ultimo dettaglio.

Tanner Tessmann è sempre più vicino all’Inter. Il centrocampista statunitense classe 2001 è al centro della trattativa che vede un asse caldissimo tra il club nerazzurro e il Venezia del direttore sportivo Filippo Antonelli.

Le parti stiano definendo uno scambio che porterebbe Tanner Tessmann in nerazzurro in cambio di Gaetano Oristanio, pronto a vestire la maglia del club lagunare dopo la promozione in Serie A.

L’operazione è in dirittura d’arrivo, anche se manca un dettaglio da risolvere per la definitiva chiusura e la fumata bianca.