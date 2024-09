Szczesny su Allegri: "Ha detto che non conosco bene l'italiano... Lui dice una ca**ata ed è fatta"

Durante l'intervista allo youtuber Luca Toselli, l'ex bianconero ha scherzato ricordando l'episodio di Siviglia: "Ma lì non avevo criticato Max".

Wojciech Szczesny e Massimiliano Allegri. Un rapporto forte, ma soprattutto duraturo, anche se con una breve pausa in mezzo: dal 2017 al 2019, poi dal 2021 a poche settimane fa. Cinque anni complessivi insieme, tanti trofei vinti.

In estate se ne sono andati entrambi, sia Allegri che Szczesny, non senza qualche strascico polemico: da parte dell'allenatore nel primo caso, con tanto di licenziamento per giusta causa, e nel secondo caso da parte di chi non ha completamente digerito il trattamento riservato dalla società e da Thiago Motta al portiere polacco.

Anche di Allegri ha parlato Szczesny, in maniera leggera e divertente, nell'intervista rilasciata al canale YouTube di Luca Toselli.