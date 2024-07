Spagna-Inghilterra all'Olympiastadion di Berlino, la storia dello sport: dalla finale 2006 a Jesse Owens, passando per Juventus-Barcellona

Uno stadio storico che negli anni '30 ospitò le leggendarie gesta di Jesse Owens, ma non solo: ora anche la finale di Euro 2024.

All'Olympiatadion di Berlino si disputa la finale di Euro 2024: si chiude il torneo tedesco, con Spagna e Inghilterra a contendersi la vittoria nel famoso stadio della capitale. Un impianto che ha nell'ultimo secolo ha fatto la storia dello sport e non solo del calcio.

Tanti gli eventi, anche mischiati alla politica, che hanno reso lo Stadio Olimpico di Berlino il più noto della Germania e il più importante dal punto di vista degli eventi andati in scena al suo interno.

Se per i tifosi italiani Berlino riporta alla mente la finale dei Mondiali 2006, per altri l'Olympiastadion ha un significato fondamentale nella storia del mondo, viste le Olimpiadi del 1936, in cui Jesse Owens trionfò davanti alla Germania nazista, con lo stesso Adolf Hitler presente sugli spalti.