Soulé titolare contro il mentore Di Francesco: Roma-Venezia tra reunion ed esame

Roma vs Venezia

Juric lancia Matias Soulé contro il Venezia: l'argentino, chiamato a cogliere la chance, ritrova Eusebio Di Francesco con cui è esploso a Frosinone.

Il calcio, spesso, regala scenari nello scenario.

È così anche per Roma-Venezia, match nel quale Matias Soulé è chiamato a non deludere. E deve farlo al cospetto di colui che lo ha fatto esplodere, quell'Eusebio Di Francesco con cui ha condiviso l'agrodolce esperienza di Frosinone.

In Ciociaria crack e discesa in B hanno dato vita ad un cocktail rivelatosi tanto scoppiettante quanto crudele, che ha visto il 21enne argentino guadagnarsi le luci della ribalta al suo primo anno in Serie A ma anche di masticare amaro. Amarissimo.

Il pomeriggio dell'Olimpico sancisce la reunion tra Soulé e DiFra, in una cornice caratterizzata dai malumori di una piazza delusa dalle scelte societarie all'interno della quale l'ex Juve deve cogliere la chance che Juric intende concedergli.