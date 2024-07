Soulé obiettivo del Leicester: 30 milioni per convincere la Juventus

Leicester all'assalto di Matias Soulé: sul piatto 25 milioni più 5 di bonus, la Juve alza il prezzo. E in pressing c'è sempre la Roma.

Attorno a Matias Soulé tornano a riecheggiare le sirene della Premier.

La 'Gazzetta dello Sport' parla di un'offerta da 30 milioni del Leicester per il gioiello della Juventus, con cui le Foxes devono colmare una distanza economica che al momento non consente di avvicinarsi all'obiettivo.

Il sacrificio di Soulé, ad ogni modo, consentirebbe a Madama di far ulteriormente cassa per pianificare altri colpi in entrata (in cima alla lista compaiono Koopmeiners, Sancho e Todibo).