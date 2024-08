Sportitalia - Slitta la chiusura del calciomercato: non sarà più alle 20 di venerdì 30 agosto

La FIGC avrebbe deciso di modificare l'orario di chiusura della finestra estiva dei trasferimenti: sarà a mezzanotte sempre del 30 agosto.

Koopmeiners, Emerson Royal, Nico Gonzalez, e poi Chiesa, Gudmundsson e chi più ne ha più ne metta. Alcuni sono in procinto di cambiare squadra, altri monopolizzeranno il mercato ancora per una ventina di giorni.

21 giorni, per la precisione. La chiusura del mercato, almeno in Serie A, è in programma venerdì 30 agosto, ovvero il giorno in cui prenderà il via la terza giornata del massimo campionato. Solo che l'orario del gong non sarà più quello originario.

A rivelarlo è Sportitalia, secondo cui la FIGC ha deciso di far slittare l'orario di chiusura della finestra estiva 2024.