Serie A 2024-25, date e quando inizia: ad agosto il nuovo campionato, il calendario si chiuderà in primavera

A pochi giorni dalle Olimpiadi francesi, ad un mese dagli Europei tedeschi e la Copa America, riparte la Serie A.

Nuovo giro, nuova corsa. Serie A 2024/2025 al via ad agosto, ancora una volta. Il campionato italiano prenderà il via in estate, a meno di tre mesi dalla conclusione del torneo precedente chiuso in anticipo in virtù degli Europei previsti in Germania.

La Serie A 24/25, di fatto si gioca a un mese dalla conclusione dell'Europeo tedesco e della Copa America, ma anche a pochi giorni da un'altra competizione di prima fascia come le Olimpiadi parigine.

Un lungo percorso che si concluderà nella tarda primavera del 2025, in un'estate che non vedrà grandi tornei delle Nazionali maggiori, visti i Mondiali previsti nel 2026 e le più grandi competizioni continentali giocate nel 2024.