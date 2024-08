Scamacca operato a Roma dopo l'infortunio al ginocchio: rottura di crociato anteriore, menisco e collaterale e tempi di recupero lunghi Serie AAtalantaItalia

Brutte notizie per l’attaccante dell’Atalanta e della Nazionale: varie lesioni al ginocchio sinistro, non basteranno 6-7 mesi per rivederlo in campo.