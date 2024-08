Il tecnico ha scelto di schierare l'ex Bologna nel ruolo di terzino sinistro, una mossa che non ha funzionato.

Nel primo Milan targato Fonseca in campionato c'è stata subito una grossa sorpresa.

Il tecnico rossonero, infatti, ha deciso di schierare Alexis Saelemaekers dal 1' ma non nel ruolo naturale di esterno offensivo.

Saelemaekers ha giocato al posto di Theo Hernandez come terzino sinistro. Una scommessa che non ha pagato, almeno contro il Torino.

Così come quella di schierare inizialmente Jovic e non Morata, anche lui ritenuto non ancora pronto per giocare tutta la partita.