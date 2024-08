Rebic sorprende ancora: ecco quale numero indosserà con il Lecce dopo il "12" al Milan

Ante Rebic, nuovo giocatore del Lecce ha scelto il numero di maglia che indosserà: al Milan aveva curiosamente il 12.

Rebic è tornato in Serie A dopo gli anni passati al Milan; l'attaccante si è trasferito al Lecce dopo la stagione al Besiktas.

Un colpo a sorpresa del Lecce che ha ingaggiato il giocatore a parametro zero visto che aveva risolto il proprio contratto con il club turco a fine stagione.

A sorprendere però è anche il numero di maglia scelto da Rebic, che indosserà il 3 a Lecce.

Un numero non certo usuale per un attaccante ma che è in linea con quelli già indossati dal giocatore nelle sue precedenti esperienze, prima all'Eintracht e poi al Milan.