Real Madrid-Atalanta, perché non ci sono i supplementari in caso di pareggio al 90'? Dove guardare la Supercoppa Europea e gli eventuali rigori Supercoppa UEFA Real Madrid vs Atalanta Real Madrid Atalanta

Rispetto alle altre edizioni della Supercoppa Europea pre-2023, anche nel 2024 non sono previsti i supplementari in caso di 0-0, 1-1 e così via.