Real Madrid-Manchester City, Guardiola e l'orologio che vale più di un milione di euro: social impazziti

Guardiola ha portato al polso un orologio da più di un milione di euro per la sfida di Champions tra Real Madrid e Manchester City.

Il pareggio tra Real Madrid e Manchester City, con goal su goal e tanta classe sul campo del Bernabeu, non è stata l'unica cosa che ha portato i social ad 'esplodere' nel corso della serata del 9 aprile.

In particolare, infatti, i tifosi hanno osservato con attenzione il polso di Pep Guardiola, interessati a scoprire se l'orologio del tecnico spagnolo fosse di pregio o meno. I più esperti hanno subito notato la qualità del pezzo, mentre i più curiosi si sono informati sul web.

Non è la prima volta che Guardiola porta al polso un orologio del genere durante una partita, ma era già successo in passato: vista l'occasione il tecnico spagnolo ha deciso di riproporlo, portando in panchina più di un milione di euro.