Il centrocampista francese parla anche del futuro, dopo l'addio alla Juventus: "Non ho ancora deciso".

La Francia vince anche contro il Belgio, ma lo fa in quella che ormai è la maniera "iconica" per gli Europei in Germania: con un autogoal.

L'autorete di Vertonghen permette ai francesi di passare il turno e di qualificarsi ai quarti di finale, pur non giocando bene.

Ecco, proprio sulla prestazione si è espresso Adrien Rabiot, intervenendo in zona mista al termine del match.