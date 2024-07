Prima di Cabal: da Bremer a Cambiaso, quando la Juventus ha beffato l'Inter sul mercato

Negli ultimi tempi i bianconeri si sono spesso inseriti in trattative quasi chiuse dai nerazzurri: 4 elementi della rosa attuale sono arrivati così.

Non serve nemmeno arrivare a scomodare Michel Platini: doveva giocare nell'Inter, aveva firmato un precontratto, poi sarebbe diventato una tessera leggendaria del grande mosaico della Juventus. Non scomodiamo neanche Paulo Dybala, giusto per arrivare a tempi un po' più vicini ai nostri.

Sta di fatto che Juan Cabal è solo l'ultimo di una serie di sgarbi di mercato, se così si possono chiamare, che la Juve ha effettuato negli ultimi anni nei confronti dell'Inter. Calciatori di rilievo trattati dai nerazzurri, vicini alla chiusura, già in procinto di digitare "Milano" sul navigatore dell'auto. E poi, d'un tratto, consci di dover dirottare la propria destinazione verso Torino.

L'ultimo caso, abbastanza clamoroso, ha riguardato proprio il colombiano. L'Inter stava per ottenere il sì definitivo del Verona, ma l'ingresso in scena della Juventus ha fatto saltare il banco. E così il colombiano vestirà di bianco e di nero in cambio di 12 milioni di euro bonus compresi.

Nella rosa di Thiago Motta sarà in buona compagnia, Cabal. Si torna al discorso iniziale: non pochi sono stati i sorpassi simili negli ultimissimi tempi. E Bremer, uno dei giocatori dal valore più alto, ne è il più fulgido esempio.