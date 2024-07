Perché Osimhen non ha giocato la prima amichevole del Napoli: come sta e le ultime sul mercato

Victor Osimhen non ha preso parte alla prima amichevole estiva del Napoli: l’attaccante non ha trovato posto nemmeno in panchina.

Prima uscita stagionale per il nuovo Napoli di Antonio Conte.

La compagine partenopea, che si presenterà molto rinnovata ai blocchi di partenza del prossimo campionato, è scesa in campo allo stadio Comunale di Dimaro per affrontare in amichevole l’ASD Anaune Val di Non.

Un test match utile per capire quali sono le condizioni della squadra a pochi giorni dal ritiro ed anche per vedere all’opera alcuni dei nuovi arrivati nel corso della sessione di calciomercato.

Un’amichevole alla quale non ha preso parte Victor Osimhen che non è nemmeno andato in panchina.