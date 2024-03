L'Italia del calcio non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi questa estate, l'ultima volta degli Azzurri nel 2008.

Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono solo alcuni dei calciatori che vorrebbero giocare le Olimpiadi di Parigi 2024.

Un palcoscenico unico nel suo genere anche per il calcio, ma che non vedrà tra i protagonisti l'Italia per la quarta edizione di fila.

La storia olimpica della nostra Nazionale, d'altronde, non è troppo fortunata anche se l'Italia del calcio ha comunque conquistato tre medaglie.