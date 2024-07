La Turchia perde Demiral: squalificato ai quarti e semifinale per il 'saluto dei lupi grigi'

La UEFA ha comminato due turni di squalifica al difensore della Turchia dopo l'inchiesta per il gesto dei 'Lupi grigi': salta i quarti di Euro 2024.

Brutte notizie per Vincenzo Montella e per la sua Turchia alla vigilia della sfida di Euro 2024 vali per i quarti di finale contro l’Olanda.

L’allenatore italiano non potrà contare su Merih Demiral, ex difensore della Juventus e dell’Atalanta.

Il calciatore ha ricevuto due giornate di squalifica dalla UEFA in seguito al gesto dei ‘lupi grigi” in occasione dell’esultanza dopo il secondo gol contro l’Austria.

Demiral salterà, dunque, il match contro l’Olanda ai quarti di finale e salterebbe anche l‘eventuale semifinale, nel caso in cui la Turchia dovesse riuscire a superare gli Oranje.