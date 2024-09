Osimhen al Galatasaray: è già sfida agli ex Serie A Dzeko e Immobile per il titolo di capocannoniere 1. Lig Galatasaray V. Osimhen

L'arrivo al Galatasaray di Osimhen incrementa la colonia di ex Serie A: per il titolo di capocannoniere sarà come rivivere il recente passato.