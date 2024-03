In Francia, soprattutto a Parigi, si disputano le Olimpiadi 2024. L'Italia non è presente nei tornei calcistici, ma sarà comunque grande spettacolo.

Ancora una volta l'Italia calcistica non sarà presente alle Olimpiadi. Sia la squadra maschile che quella femminile non hanno ottenuto il pass per i Giochi del 2024 in terra francese, soprattutto a Parigi. Presenti per le più grandi rappresentative del pianeta, e non solo gli Under.

Ogni squadra può infatti convocare tre fuori quota, ragion per cui saranno diversi i giocatori esperti presenti nel torneo insieme alle stelle del futuro, in lotta per la medaglia d'oro delle Olimpiadi: la più preziosa del mondo.

In Italia è possibile vedere in diretta tv e streaming tutto il torneo Olimpico maschile calcistico, nonchè quello femminile: tra luglio e agosto, a poche settimana dalla nuova Serie A, battaglia per l'oro.