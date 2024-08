Non solo la Champions League: anche l'Europa League cambia formula, tutte le novità previste.

Con la nuova stagione europea cambia non solo la Champions League, ma anche l'Europa League e le altre competizioni per club in Europa.

Le novità, quindi, non mancano anche per il torneo vinto nell'annata 2023/24 dall'Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Tutte le novità dell'Europa League: il format, il regolamento e la fase a gironi e a eliminazione diretta.