Davide Nicola rischia l'esonero a Cagliari? La situazione dopo le tre sconfitte consecutive tra i fischi dei tifosi

Altra sconfitta per il Cagliari, stavolta in casa contro l'Empoli: due soli punti in cinque turni e mormorii dei tifosi dopo il k.o.

Cagliari-Empoli, in ogni caso, è stata la sua partita. Davide Nicola, allenatore del team sardo, ha lasciato quello toscano a metà estate per l'occasione di guidare una squadra anima di un popolo.

La sua vecchia squadra è stata testimone del suo ennesimo miracolo qualche mese fa, salvata dopo essere subentrato a stagione in corso nella passata annata. Ora, però, Nicola ha avuto l'occasione di partire sin dall'inizio. E le cose non stanno andando certo per il meglio.

Dopo cinque giornate l'Empoli è a sorpresa in zona europea, mentre il Cagliari naviga in acque tempestose dopo tre sconfitte consecutive seguite a due pareggi nei primi due turni. Siamo a inizio campionato, è vero, ma la compagine toscana si trova già a +7 su una diretta concorrente - in teoria - per la salvezza.

Tre sconfitte di fila, soprattutto un k.o interno in una partita da vincere a tutti i costi per sbloccarsi. Al termine della quale i fischi non sono mancati.

Cosa succede ora a Cagliari? Nicola rischia già l'esonero?