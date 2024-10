Napoli-Como dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Napoli capolista ospita un Como in gran forma: dove vedere la partita del Maradona in tv e streaming e le formazioni.

Quattro vittorie in cinque partite di campionato, una difesa divenuta quasi impenetrabile, il primo posto solitario in classifica: il Napoli non vuole fermarsi e ora spera di ripetersi contro il Como.

Al Maradona si gioca per il primo anticipo della settima giornata di Serie A: il Napoli scende in campo per provare ad aumentare momentaneamente il distacco dalle inseguitrici, il Como per dare continuità a un rendimento che lo ha visto battere Atalanta e Verona.

Gli ultimi precedenti in Serie A tra Napoli e Como risalgono alla stagione 1988/1989: in quell'occasione gli azzurri si imposero sia all'andata che al ritorno (3-2 e 1-0).

Di seguito tutte le informazioni su Napoli-Como, da dove vedere la partita in tv e streaming alle formazioni.