MVP Euro 2024 Power Ranking: Musiala davanti a tutti, irrompe Bellingham

La classifica di GOAL relativa ai migliori calciatori di Euro 2024: chi si prenderà lo scettro di MVP del torneo?

Leader, gioielli, uomini decisivi. Euro 2024 sta consentendo di far salire in cattedra i migliori calciatori di ciascuna Nazionale ancora in corsa per la vittoria finale che tra goal, assist o giocate d'alta scuola stanno illuminando il torneo tedesco, giunto nella sua fase più emozionante.

Ogni squadra impegnata nella conquista del trofeo continentale può vantare e affidarsi ai suoi migliori talenti, giovani o esperti che siano, per sferrare l'assalto agli Europei e salire sul gradino più alto del podio.

Chi si prenderà lo scettro di MVP di Euro 2024? GOAL vi offre la classifica dei giocatori di maggior spicco in lizza per laurearsi top player della competizione.