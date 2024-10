Morata contro il Sindaco di Corbetta: "Violata la mia privacy, sono costretto a cambiare casa"

Il sindaco aveva spoilerato sui social l'imminente trasferimento di Morata nel piccolo comune milanese: lo spagnolo ha replicato duramente sui social.

Duro sfogo sui social per Alvaro Morata che, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto indirizzare un messaggio nei confronti di Marco Ballarini, sindaco di Corbetta.

L'attaccante spagnolo, approdato in estate in rossonero dopo la conclusione della sua avventura all'Atletico Madrid, aveva infatti scelto proprio il comune milanese come luogo dove vivere nel corso del suo soggiorno milanese.

Il suo piano, tuttavia, è andato letteralmente in frantumi quando il primo cittadino Ballarini ha letteralmente spoilerato a mezzo social che il nuovo numero 9 rossonero si sarebbe trasferito proprio nella cittadina meneghina. Un'uscita decisamente avventata che costringerà ora Morata a cercare una nuova casa nella quale trascorrere la sua nuova vita milanese.