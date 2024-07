Montero allenatore della Juventus Next Gen: ufficiale, dopo la Serie A arriva la seconda squadra

Il tecnico sudamericano, traghettatore nel post Allegri, guiderà la seconda squadra della Juventus in Serie C.

Paolo Montero è il nuovo allenatore della Juventus Next Gen. Traghettatore della prima squadra in seguito all'esonero di Allegri, dunque mister bianconero per le ultime partite della scorsa stagione, è stato ora ufficializzato come guida del team che milita in Serie C.

Mancava solo l'ufficialità, attesa da tempo, per vedere Montero alla guida della seconda squadra, arrivata alla fine nella serata del 4 luglio. Dopo aver allenato l'Under 19 e per poche partite il team principale, ora sarà allenatore della Next gen in Serie C.

Nell'ultima stagione la Juventus Next Gen, seconda squadra del team attualmente guidato da Thiago Motta, si è fermata nelle fasi finali playoff di Serie C. A Montero il compito di superare quel gradino e provare ad ottenere una storica promozione in Serie B.