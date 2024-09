Svelati gli stadi che ospiteranno il Mondiale per Club: l'annuncio della FIFA, dove si giocherà la competizione

Campionato mondiale per club

La FIFA ha annunciato le sedi dove si disputeranno le partite del Mondiale per Club: si giocherà in 12 stadi, tutti i dettagli.

Un passo importante per il Mondiale per Club, la nuova competizione che si disputerà negli Stati Uniti alla fine della stagione 2024/2025.

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha annunciato quali saranno gli stadi che ospiteranno il torneo tra le 32 squadre di tutto il mondo tra cui i due club italiani, ovvero Inter e Juventus, qualificate attraverso il ranking UEFA.

In totale, saranno 12 le sedi in cui si giocheranno le oltre 60 partite del Mondiale per Club.

La FIFA ha fornito tutti i dettagli sugli stadi che sono stati scelti.