Il Milan vuole Samardzic, ma ci sono condizioni da rispettare: pesano le possibili cessioni

I rossoneri stanno prendendo in considerazione il centrocampista dell'Udinese: valutazioni in corso.

Il mercato del Milan prende forma, dopo tante voci: se l'arrivo di Alvaro Morata non chiude le porte a nuove operazioni in avanti, anche in reparti differenti i rossoneri lavorano per definire i propri obiettivi.

A centrocampo, ad esempio, è stato messo nel mirino Youssouf Fofana del Monaco, ma nelle ultime ore è stata registrata una frenata.

Il nome che circola attualmente, in verità, per la Milano calcistica "più ampia" non è nuovo: perché tra i favoriti del Milan c'è anche Lazar Samardzic.