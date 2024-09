McTominay ago del nuovo Napoli: promosso da trequartista del 4-2-3-1

Esordio da titolare positivo per Scott McTominay in Juventus-Napoli: l'ex Man Utd, schierato sottopunta, è la chiave del cambio modulo azzurro.

In molti, con l'arrivo di Scott McTominay, immaginavano il nazionale scossese nuovo partner di Lobotka nel cuore del centrocampo.

Invece Antonio Conte ha sorpreso, cambiando modulo e rendendo l'ex Manchester United emblema della nuova strada che il suo Napoli - da Torino in avanti - si appresta ad intraprendere.

Contro la Juve il 3-4-2-1 è stato messo in naftalina in favore di un 4-2-3-1 nel quale McTominay, nelle idee del tecnico leccese, è l'ago della bilancia per garantire equilibrio e soluzioni quando c'è da far male.