L'ultima pazza idea di Mbappé: la società della madre compra il Caen?

L'attaccante del Real Madrid potrebbe continuare la sua esperienza nel calcio francese, ma con un altro ruolo.

Il Santiago Bernabeu sarà pieno, per la presentazione di Kylian Mbappé: lo fanno sapere dalla Spagna, anticipando uno dei temi più importanti della settimana post-Europei.

L'arrivo dell'attaccante francese in LaLiga segna la fine di un'era per il pallone in Ligue 1, ma il nuovo gioiello dei Blancos continuerà a operare nel calcio in Francia.

Lo farà con un altro ruolo, stando a quanto riportato da RMC Sport: da lontano, quasi da proprietario, verrebbe da dire, del Caen.