Manifestazione della Curva Sud del Milan all'arrivo del pullman: "Basta scuse, ultima chiamata"

I tifosi rossoneri si sono radunati all'esterno di San Siro per far sentire la propria voce: "Siamo già a un bivio decisivo".

Due punti raccattati in tre partite, la sconfitta di Parma, il caso cooling break dell'Olimpico. L'avvio di campionato del Milan è stato particolarmente difficoltoso in campo e teso all'esterno: il che, in effetti, ricalca quanto accaduto per buona parte della scorsa stagione.

Contro il Venezia, nell'anticipo del sabato sera, la squadra di Paulo Fonseca non ha alternative: vincere o vincere. Non ci sono altre soluzioni. Anche perché la pazienza di buona parte del tifo nei confronti della squadra, dell'allenatore e della società pare essersi definitivamente esaurita.

Lo dimostra quanto accaduto all'esterno del Meazza a un'ora e mezza circa dall'inizio della gara contro il Venezia: l'ennesimo sintomo di un malessere che da tempo ha coinvolto la tifoseria rossonera.